السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية الهند



الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد ، يرافقه عدد من منسوبي السفارة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسفير أوصاف سعيد ومرافقيه، مشيراً إلى العلاقات العميقة التي تربط الهند بشبه الجزيرة العربية تعود إلى قرونٍ مضت ، مبيناً أن العلاقات

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد عن جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل دفع العلاقات الثنائية قُدماً، وحرص المملكة على تعزيز حضورها في دول جنوب شرق آسيا، عبر عقد الاتفاقيات، ورفع حركة التبادل التجاري، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً الرخاء والازدهار.

// انتهى //

14:20ت م

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الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد ، يرافقه عدد من منسوبي السفارة.ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسفير أوصاف سعيد ومرافقيه، مشيراً إلى العلاقات العميقة التي تربط الهند بشبه الجزيرة العربية تعود إلى قرونٍ مضت ، مبيناً أن العلاقات السعودية الهندية التي تمتد إلى أكثر من 60 عاماً هي نموذج للعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل ، والاستفادة من العلاقات التجارية في تنمية العلاقات الإنسانية بين البلدين الصديقين ، منوها سموه بما شهدته الهند من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً للهند حكومةً وشعباً دوام التوفيق.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.من جهته عبر سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد عن جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل دفع العلاقات الثنائية قُدماً، وحرص المملكة على تعزيز حضورها في دول جنوب شرق آسيا، عبر عقد الاتفاقيات، ورفع حركة التبادل التجاري، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً الرخاء والازدهار.// انتهى //14:20ت م0108

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