السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"



الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نياز، وعدداً من مسؤولي المركز.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ موجز عن أعمال المركز، والمهام المناطة بالمركز لقياس أداء خدمات الأجهزة الحكومية، ومدى رضا المستفيدين منها.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعمٍ واهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين لتكون وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن تشمل عملية تطوير الأداء كافة الأجهزة الحكومية، مبيناً أن الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الأجهزة الحكومية، يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، وصولاً إلى رضا المستفيدين.

وأكد سمو أمير المنطقة أن رضا المستفيدين غاية يسعى إليها الجميع، وأن الدولة سخرت جميع الإمكانيات للارتقاء بخدمة المستفيدين، انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف التي حثت على إتقان العمل، وتجويد الأداء، مضيفاً في ذات الوقت أن الإمارة حريصةٌ على قياس رضا المستفيدين، متمنياً سموه للمركز ومنسوبيه التوفيق في تحقيق الأهداف.

بعد ذلك اطلع سموه على "لوحة مؤشرات منصة وطني"، التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق ما يتم جمعه من تقييمات من المستفيدين.

ثم بارك سموه توقيع مذكرة التعاون بين إمارة المنطقة الشرقية و مركز "أداء"، حيث مثل إمارة المنطقة الشرقية فيها صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، فيما مثل مركز أداء المدير العام المكلف المهندس إبراهيم نياز.

وتتضمن مذكرة التعاون تنمية الموارد البشرية من منسوبي الإمارة، وتمكينهم في مجال إدارة وقياس الأداء، ودعم تطبيق "وطني" التفاعلي الذي أطلقه المركز مؤخراً، ويمكن المستفيد عبره تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة العامة المقدمة في مراكز الخدمة، والخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات لتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

من جهته قدم المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس ابراهيم نياز شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بمباركة مذكرة التعاون بين إمارة الشرقية والمركز، مبيناً أن التوجيهات الكريمة من سموه هي خير حافز لمنسوبي الإمارة ومركز "أداء" لمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحاً أن المركز يعمل وفق منهجية موحدة لقياس أداء الأجهزة العامة، كما يعمل المركز على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

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14:19ت م

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