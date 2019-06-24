السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل المقاولين المنفذين لمشروعات النقل بالمنطقة



تبوك 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في بمكتب سموه بالإمارة اليوم، المسؤولين في الشركات والمؤسسات والمقاولين المنفذين لمشروعات النقل في منطقة تبوك بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع وقال: "أنا سعيد بلقائكم اليوم وأبلغكم عن اعتزازي شخصياً بكم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم في مجال الطرق والدولة - رعاها الله - حريصة على كل ما يهم المواطن وتنميته".

واطلع سموه على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع النقل بالمملكة.

من جانبهم قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ بالمنطقة.

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13:56ت م

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