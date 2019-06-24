السعودية اليوم / محافظ الطائف يلتقي مدير شرطة المحافظة



الطائف 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

التقى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة، مدير شرطة المحافظة اللواء علي بن سليم العطوي.

وهنأ الميموني اللواء العطوي بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة محافظة الطائف، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله وخدمة الدين والمليك والوطن.

من جهته قدّم اللواء علي بن سليم العطوي شكره وتقديره لمحافظ الطائف على التهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

// انتهى //

13:50ت م

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