السعودية اليوم / التأمينات تقيم سلسلة دورات لطالبي العمل



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع غرفة الرياض، سلسلة دورات تدريبية بعنوان (تأهيل أخصائي موارد بشرية لطالبي العمل من الجنسين)، أقيمت بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، خلال شهري مايو و يونيو من العام الحالي، حضرها 3000 شاب وشابة من المهتمين والباحثين عن فرص عمل.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى شرح نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وتطبيقاته، وبيان الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتسجيل بمختلف أنواعه، إضافة إلى المنافع التي يقدمها فرع المعاشات كمعاش التقاعد ومعاش التقاعد المبكر ومعاش العجز غير المهني، إلى جانب معاش الوفاة وتعويض الدفعة الواحدة.

ويسلط البرنامج التدريبي الضوء على المنافع التي يقدمها فرع الأخطار المهنية كالعناية الطبية والتعويضات النقدية، إضافة إلى شروط وطرق حساب المعاشات، ومزايا الاشتراك الاختياري وما يقدمه التأمين ضد التعطل عن العمل، إلى جانب شرح كيفية الجمع بين الحقوق التأمينية، ونظام تبادل المنافع بين القطاعين العام والخاص، كما يُعرف بالخِدْمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لعملائها والتي تتسم بالسهولة والسرعة والأمان.

يذكر أن المؤسسة تحرص دائمًا على تقديم برامج تدريبية، تسهم في نشر الثقافة التأمينية وترفع من مستوى الوعي بالأنظمة، كما تعرّف بالمنافع والمزايا التي تيسر حياة المواطن والمقيم في المملكة.

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13:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.