- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف مع ورم حوض بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف مع ورم حوض بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
ساهم بفضل الله الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إنقاذ حياة مريضة كانت تُعاني من نزيف نسائي مع ورم حوضي.
وعلى الفور، تمّ إدخالها قسم العناية المركزة؛ لأن الحالة كانت حرجة، وتبيّن بعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية أن لديها سرطاناً رحمياً منتشراً ومسبباً انسداد شبه حاد في الحالبين أدّى إلى توسع شديد في الكليتين والمسالك البولية مع ضعف في عمل الكليتين.
وأوضحت مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أنه تم اتخاذ القرار بضرورة عمل تحويل بولي للمريضة، كما تمّ وضع قساطر تحويل بولي من الخاصرة إلى الكليتين عبر الجلد، وتحسّنت على الفور وظيفة الكليتين وباقي التحاليل المخبرية المتعلقة بذلك، وبحمد الله المريضة حالياً قيد المتابعة في المستشفى من قبل أطباء النساء ووضعها مستقر وبحالة صحية جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف مع ورم حوض بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.