إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف مع ورم حوض بحفر الباطن

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

ساهم بفضل الله الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إنقاذ حياة مريضة كانت تُعاني من نزيف نسائي مع ورم حوضي.

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وعلى الفور، تمّ إدخالها قسم العناية المركزة؛ لأن الحالة كانت حرجة، وتبيّن بعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية أن لديها سرطاناً رحمياً منتشراً ومسبباً انسداد شبه حاد في الحالبين أدّى إلى توسع شديد في الكليتين والمسالك البولية مع ضعف في عمل الكليتين.

وأوضحت مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أنه تم اتخاذ القرار بضرورة عمل تحويل بولي للمريضة، كما تمّ وضع قساطر تحويل بولي من الخاصرة إلى الكليتين عبر الجلد، وتحسّنت على الفور وظيفة الكليتين وباقي التحاليل المخبرية المتعلقة بذلك، وبحمد الله المريضة حالياً قيد المتابعة في المستشفى من قبل أطباء النساء ووضعها مستقر وبحالة صحية جيدة.