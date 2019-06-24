شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية أمريكا يتناولان الغداء في أحد مطاعم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية أمريكا يتناولان الغداء في أحد مطاعم جدة متابعات الخليج 365- تصوير : بندر الجلعود Advertisements بعيدًا عن البروتوكول والمراسم في القصور الملكية، اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتناول الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة. وظهر ولي العهد والوزير الأمريكي وهما يتجاذبان أطراف الحديث على مائدة الغداء.









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