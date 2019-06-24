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تقنية الأحساء تفتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم عبر هذا الرابط
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1440 – 1441هـ، في برنامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الصناعية اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الـ 12 ذو القعدة القادم، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا الرابط).
وأوضح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم هي قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات – دعم فني – شبكات) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية)، إضافة إلى تخصص المحركات والمركبات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية.
من جانبه دعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد المتقدمين مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليا، مشيراً إلى أنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، حاثاً إياهم الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا، التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة (هنا الرابط).
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