5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة.. القضاء على التستر وتعزيز التنافسية

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن 5 مكاسب لنظام الإقامة المميزة في المملكة، بمجال التجارة والاستثمار.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النظام سيكون له دور في بناء اقتصاد جاذب للمستثمرين يسهم في: القضاء على التستر التجاري، وتعزيز التنافسية وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب استثمارات مباشرة ومشاريع نوعية، ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو، واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين.

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وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ أمس (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.