وفاة المدعي العام الإثيوبي متأثراً بجراحه

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

توفي اليوم الاثنين، المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية، ميغبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة فجر أمس الأحد، وقتل فيها رئيس الأركان وحاكم الولاية.

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يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن عن مقتل قائد أركان الجيش أمس الأحد، أثناء محاولته التصدي للمحاولة الانقلابية في إقليم أمهرا، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي.

وكان التليفزيون الإثيوبي، أعلن مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين، بعدما أطلق أحد حراسه النار عليه خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي فشل المحاولة الانقلابية في ولاية أمهرة التي أسفرت عن اغتيال رئيس حكومة الولاية ومستشاره، وذكر التليفزيون الإثيوبي، أن أحد القادة في الجيش يقف وراء الانقلاب.