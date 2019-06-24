شكرا لقرائتكم وفاة المدعي العام الإثيوبي متأثراً بجراحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة المدعي العام الإثيوبي متأثراً بجراحه
متابعات الخليج 365 - متابعة
توفي اليوم الاثنين، المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية، ميغبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة فجر أمس الأحد، وقتل فيها رئيس الأركان وحاكم الولاية.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن عن مقتل قائد أركان الجيش أمس الأحد، أثناء محاولته التصدي للمحاولة الانقلابية في إقليم أمهرا، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي.
وكان التليفزيون الإثيوبي، أعلن مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين، بعدما أطلق أحد حراسه النار عليه خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي فشل المحاولة الانقلابية في ولاية أمهرة التي أسفرت عن اغتيال رئيس حكومة الولاية ومستشاره، وذكر التليفزيون الإثيوبي، أن أحد القادة في الجيش يقف وراء الانقلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المدعي العام الإثيوبي متأثراً بجراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.