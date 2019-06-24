شكرا لقرائتكم إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق متابعات الخليج 365 - متابعة أخلت السلطات البريطانية مقر “مجلس العموم” البرلمان البريطاني، صباح اليوم الاثنين، بسبب إنذار بوقوع حريق. قال شاهد من رويترز، إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه اليوم الاثنين بسبب إنذار من حريق. Advertisements وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى. كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عالٍ.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.