- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التويجري: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التويجري: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “اركو” بشدة استهداف مطار أبها الدولي، ووقوع عدد من الإصابات ووفاة مقيم سوري في جريمة حرب إرهابية، بطائرة مسيرة استهدفت مواقف السيارات بالمطار.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم على المطار الذي يعج بآلاف المسافرين ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي بيان لها أعربت المنظمة عن استنكارها لهذا الهجوم الإرهابي، ووصفت هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي كما يعـد “تصعيداً خطيراً” يقوض أمن واستقرار المنطقة، مشيرةً إلى أن استهداف المطار بوصفة منشأة مدنية يؤكد الاستخفاف بأرواح المدنيين، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف الأهداف المدنية بأي شكل من أشكال العدوان حتى في حالة الحرب.
وفي سياق البيان، أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي يرتقي لجريمة حرب دولية تستوجب المحاكمة الدولية، واستمراراً لانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
وأعرب التويجري عن صادق تعازيه لأسرة المقيم السوري، راجياً الشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الأثيم.
كانت هذه تفاصيل خبر التويجري: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.