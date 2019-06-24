التويجري: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “اركو” بشدة استهداف مطار أبها الدولي، ووقوع عدد من الإصابات ووفاة مقيم سوري في جريمة حرب إرهابية، بطائرة مسيرة استهدفت مواقف السيارات بالمطار.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم على المطار الذي يعج بآلاف المسافرين ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي بيان لها أعربت المنظمة عن استنكارها لهذا الهجوم الإرهابي، ووصفت هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي كما يعـد “تصعيداً خطيراً” يقوض أمن واستقرار المنطقة، مشيرةً إلى أن استهداف المطار بوصفة منشأة مدنية يؤكد الاستخفاف بأرواح المدنيين، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف الأهداف المدنية بأي شكل من أشكال العدوان حتى في حالة الحرب.

وفي سياق البيان، أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي يرتقي لجريمة حرب دولية تستوجب المحاكمة الدولية، واستمراراً لانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأعرب التويجري عن صادق تعازيه لأسرة المقيم السوري، راجياً الشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الأثيم.