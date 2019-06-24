شكرا لقرائتكم حريق هائل يلتهم 3 حافلات لنقل الركاب في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 حريق هائل يلتهم 3 حافلات لنقل الركاب في الكويت متابعات الخليج 365 - متابعة تسبب حريق هائل، اندلع فجر اليوم الاثنين، في احتراق ثلاث حافلات لنقل الركاب بالكامل في الكويت. وقالت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إن رجال إطفاء مركز جليب الشيوخ تعاملوا فجر اليوم الاثنين مع حريق 3 حافلات لنقل الركاب بجوار محول للكهرباء. Advertisements وأضافت أنه تمت عملية إخماد الحريق قبل انتقال النيران للمحول وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وبفضل الله لم يسفر الحادث عن إصابات حيث كان الحريق في ظلم الليل، والحافلات بدون ركاب.









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