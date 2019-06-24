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شكرا لقرائتكم عمر النشوان يعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الإعلام نهائياً ويعتذر لجمهوره عن هذا اللفظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عمر النشوان يعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الإعلام نهائياً ويعتذر لجمهوره عن هذا اللفظ
متابعات الخليج 365 - الرياض
فاجأ عمر النشوان، الإعلامي بقنوات “العربية” و”MBC” ثم “القناة السعودية”، جمهوره بقرار اعتزاله الإعلام نهائياً، مختتماً مسيرة امتدت لسنوات في العمل الصحفي والإعلامي.
وقال عمر النشوان في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائياً.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترنداً.. أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً ولا أخاً”.
وعاد الإعلامي عمر النشوان واعتذر عن لفظ “لعن” الذي ذكره سلفاً، وقال في تغريدة أخرى: “أعتذر عن لفظ اللعن الذي بدر مني.. ليس من طبعي ولا تربيتي ولكن من مرارة المواقف،، شكراً لكلامكم الذي أثلج صدري والله لا يحرمني محبتكم.. ولكن أتمنى منكم احترام قراري لأني اتخذته عن قناعة تامة.. من دون تجريح أو ضغط أو إحراج”.
وأثار قرار الإعلامي عمر النشوان صدمة لدى الوسط الإعلامي، حيث عبر الكثير من الإعلاميين عن دهشتهم من قراره المفاجئ اعتزال الإعلام، معبرين عن أملهم أن يعبر أزمته الحالية ويتراجع عن قراره ويعود للعمل الإعلامي.
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