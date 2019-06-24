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الحوثيون يُفخخون الحديدة بأنفاق وخنادق طويلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية، بالأدلة كيف استغلت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً اتفاق السويد لتفخيخ مدينة الحديدة غربي اليمن بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة، في خطوة منها تؤكد عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه.
وأظهرت المشاهد والصور الجوية التي وزعها الإعلام العسكري، مساء الأحد، العمل المتواصل الذي تبذله الميليشيات الحوثية لحفر خنادق وأنفاق متعددة وتلغيمها، وهي بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.
ولم تكتفِ الميليشيات بتفخيخ الطرقات العامة، بل أقدمت على حفر أنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة بأنفاق ملغمة تهدد حياة أبناء المدينة.
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