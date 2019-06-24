الان تتابع «التعاون الإسلامي» تندّد بهجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 يونيو 2019 ، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنياً من جنسيات متعددة بإصابات مختلفة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم : “إن المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة والمقدسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة”.
وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد أمن وسلامة الطيران المدني.
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