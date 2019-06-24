شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الفيصل» تفتح بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم (الانتظام فقط) للعام الجامعي 1440 - 1441هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول الإلكتروني اعتباراً من يوم (الخميس) المقبل 24 /10 /1440 الموافق 27 /6 /2019 حتى يوم (الإثنين) 28/ 10 / 1440هـ الموافق 1 /7 /2019م.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان أن عدد المقاعد المتاحة للقبول هذا العام ناهزت ثمانية آلآف مقعد، مبينًا أن التخصصات العلمية التي سيتم القبول فيها هذا العام بلغت (25) تخصصًا لطلاب العلمي، و(27) تخصصًا لطالبات العلمي، لافتًا إلى أن هذه التخصصات هي التي سيتم القبول فيها مباشرة خلال فترة التقديم على القبول الإلكتروني، كما أن هناك تخصصات سيتم التخصص عليها بعد دراسة سنة دراسية في الكلية والتي تم القبول عليها، وهناك بعض الكليات يتخصص الطالب مباشرة بعد سنتين من دراسته بالكلية.

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وكشف الدكتور الفريدان النقاب عن تخصصات جديدة ستقدمها كلية العلوم الطبية التطبيقية إلى جانب تخصصاتها وهي: تخصص المعلوماتية الصحية، وتخصص التغذية الإكلينيكية للطلاب، وتخصص المعلوماتية الصحية، وتخصص التغذية الإكلينيكية، وتخصص الصحة العامة للطالبات، في حين ستفتح كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع تخصص دبلوم واحد وبرسوم دراسية ولن يكون هناك إكمال لهذا البرنامج، وهو تخصص صحة الفم والأسنان للطالبات فقط.

وبين الدكتور الفريدان أنه سيتم فتح أيقونتين للاستفسارات واحدة للدعم الفني لحل المشكلات التقنية التي يواجهها المتقدمون والمتقدمات أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية من حين فتحها وحتى نهاية أعمال القبول، والأخرى للاستفسارات الخاصة بإجراءات القبول، وتفتح من حين اكتمال بيانات طلب التقديم.

وأكد الدكتور الفريدان أن إدارة الجامعة وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله النجار تسعى إلى تقديم أيسر الخدمات وأفضلها للمتقدمين من أبنائها وبناتها الطلبة، والعمل على إتاحة أوفر الفرص الجامعية التخصصية التي تحقق طموحاتهم، وتسهم في تنمية وخدمة وطننا الغالي.