السعودية | شاهد.. ولي العهد السعودي وبومبيو يتناولان الغداء في جدة

شكرا لقرائتكم شاهد.. ولي العهد السعودي وبومبيو يتناولان الغداء في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناول ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

ورصد فيديو على موقع "تويتر" ولي العهد السعودي وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغذاء بحضور آخرين.

ووصل بومبيو إلى السعودية الاثنين في إطار جولة تشمل الإمارات من اجل بناء تحالف دولي ضد إيران.

وفي وقت سابق، استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بومبيو عقب وصوله للمملكة.