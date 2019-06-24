، تدخل طبي سريع ينقذ حياة مصاب بنزيف داخلي حاد بالدماغ في مكة ،

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نجح فريق طبي لجراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة, بفضلٍ من الله، في إنقاذ حياة شاب إثر تعرُّضه لنزيف مفاجئ تحت الغشاء العنكبوتي نتج عنه ارتفاع الضغط داخل البطينات الدماغية "استسقاء دماغي"، ما أدى إلى تدهور سريع في مستوى وعيه إلى أن وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في غيبوبة كاملة.
وتمّ على الفور إدخاله مباشرة إلى غرفة العمليات بعد تشخيصه لإدخال أنبوب تصريف للسائل النخاعي الدماغي في القرن الأمامي للبطينات الدماغية الجانبية وتثبيته، وذلك في عملية لم تتجاوز عشرين دقيقة، وخرج بعدها المريض للعناية المركزة في حالة صحية ممتازة، حيث استعاد وعيه وينتظر باقي الإجراءات الطبية التشخيصية.
من جانب آخر، بلغ عدد المعتمرين الذين راجعوا المستشفى خلال شهر رمضان الماضي في قسم الطوارئ 8942 حالة، والعيادات الخارجية 394 حالة، والأسنان 113 حالة، والعمليات 94 عملية والعلاج الطبيعي 241 حالة، والغسيل الكلوي 33 حالة، والتنويم 1828 حالة، والأشعة 2750 حالة، وفحص المختبر 23700 فحص، والعناية المركزة 236 حالة.
تدخل طبي سريع ينقذ حياة مصاب بنزيف داخلي حاد بالدماغ في مكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
نجح فريق طبي لجراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة, بفضلٍ من الله، في إنقاذ حياة شاب إثر تعرُّضه لنزيف مفاجئ تحت الغشاء العنكبوتي نتج عنه ارتفاع الضغط داخل البطينات الدماغية "استسقاء دماغي"، ما أدى إلى تدهور سريع في مستوى وعيه إلى أن وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في غيبوبة كاملة.
وتمّ على الفور إدخاله مباشرة إلى غرفة العمليات بعد تشخيصه لإدخال أنبوب تصريف للسائل النخاعي الدماغي في القرن الأمامي للبطينات الدماغية الجانبية وتثبيته، وذلك في عملية لم تتجاوز عشرين دقيقة، وخرج بعدها المريض للعناية المركزة في حالة صحية ممتازة، حيث استعاد وعيه وينتظر باقي الإجراءات الطبية التشخيصية.
من جانب آخر، بلغ عدد المعتمرين الذين راجعوا المستشفى خلال شهر رمضان الماضي في قسم الطوارئ 8942 حالة، والعيادات الخارجية 394 حالة، والأسنان 113 حالة، والعمليات 94 عملية والعلاج الطبيعي 241 حالة، والغسيل الكلوي 33 حالة، والتنويم 1828 حالة، والأشعة 2750 حالة، وفحص المختبر 23700 فحص، والعناية المركزة 236 حالة.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:23 PM
نتج عنه ارتفاع الضغط داخل البطينات الدماغية .. حالته الصحية ممتازة
نجح فريق طبي لجراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة, بفضلٍ من الله، في إنقاذ حياة شاب إثر تعرُّضه لنزيف مفاجئ تحت الغشاء العنكبوتي نتج عنه ارتفاع الضغط داخل البطينات الدماغية "استسقاء دماغي"، ما أدى إلى تدهور سريع في مستوى وعيه إلى أن وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في غيبوبة كاملة.
وتمّ على الفور إدخاله مباشرة إلى غرفة العمليات بعد تشخيصه لإدخال أنبوب تصريف للسائل النخاعي الدماغي في القرن الأمامي للبطينات الدماغية الجانبية وتثبيته، وذلك في عملية لم تتجاوز عشرين دقيقة، وخرج بعدها المريض للعناية المركزة في حالة صحية ممتازة، حيث استعاد وعيه وينتظر باقي الإجراءات الطبية التشخيصية.
من جانب آخر، بلغ عدد المعتمرين الذين راجعوا المستشفى خلال شهر رمضان الماضي في قسم الطوارئ 8942 حالة، والعيادات الخارجية 394 حالة، والأسنان 113 حالة، والعمليات 94 عملية والعلاج الطبيعي 241 حالة، والغسيل الكلوي 33 حالة، والتنويم 1828 حالة، والأشعة 2750 حالة، وفحص المختبر 23700 فحص، والعناية المركزة 236 حالة.
، تدخل طبي سريع ينقذ حياة مصاب بنزيف داخلي حاد بالدماغ في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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