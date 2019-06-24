محمد بن مسعود - الدمام - كان في استقباله بالمطار"إبراهيم العساف" وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24 وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements 24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 12:09 PM كان في استقباله بالمطار"إبراهيم العساف" كان في استقباله بالمطار"إبراهيم العساف" وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ، وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة ،

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