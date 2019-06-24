، القصيم .. ضبط وافد امتهن سرقة عدد من المحال التجارية ليلاً ،

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطه بامتهان جرائم السرقة من المحال التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل، حيث أقرّ بارتكاب عشر جرائم سرقة، تمكّن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، إضافةً إلى أجهزة هاتف جوّال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضح المتحدث أن شرطة منطقة القصيم، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
القصيم .. ضبط وافد امتهن سرقة عدد من المحال التجارية ليلاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطه بامتهان جرائم السرقة من المحال التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل، حيث أقرّ بارتكاب عشر جرائم سرقة، تمكّن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، إضافةً إلى أجهزة هاتف جوّال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضح المتحدث أن شرطة منطقة القصيم، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:06 PM
أقرّ بارتكاب عشر جرائم تمكّن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطه بامتهان جرائم السرقة من المحال التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل، حيث أقرّ بارتكاب عشر جرائم سرقة، تمكّن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، إضافةً إلى أجهزة هاتف جوّال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضح المتحدث أن شرطة منطقة القصيم، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
، القصيم .. ضبط وافد امتهن سرقة عدد من المحال التجارية ليلاً ،
المصدر : الخليج 365
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