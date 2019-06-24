، بأمر الملك .. ترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل ،

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - أيده الله - بمرفق القضاء.
وسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
بأمر الملك .. ترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - أيده الله - بمرفق القضاء.
وسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:05 PM
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
01:14 PM
الصمعاني: امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين بمرفق القضاء
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - أيده الله - بمرفق القضاء.
وسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
، بأمر الملك .. ترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل ،
المصدر : الخليج 365
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