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توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الإثنين

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين) أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وأجزاء من الشرقية والرياض ونجران.

كما يُتوقع أن تبقى السماء غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، فيما يستمر أرتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة حيث تسجل أعلى درجة في مكة والمدينة 45 درجة مئوية، فيما تسجل أدنى درجة حرارة في أبها 20 درجة مئوية. وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-35 كلم/ساعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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