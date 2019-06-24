القيادة تهنئ رؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، برقيات تهنئة إلى رؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والاستقلال لبلادهم.

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى السيدة كوليندا غرابارـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية كرواتيا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سلوفينيا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية موزمبيق، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

