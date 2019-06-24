الوزير «آل الشيخ»: السعودية صخرة صامدة تتحطم عليها قوى الشر والعدوان

أكَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنَّ كل قوى الشر والعدوان ستتحطم على أسوار المملكة القوية الصامدة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية (في بيان): إنَّ المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلامي وقبلته، حاملة راية الإسلام بوسطية واعتدال.

وأضاف آل الشيخ، أنَّ السعودية جبل أشم وصخرة قوية صامدة، ستتحطم على أسوارها كل قوي الشر والظلام والبغي والعدوان، قائلًا: «اللهم احفظ دينها وقيادتها وشعبها وحدودها، اللهم عليك بكل خائن وغادر ومعتدٍّ أثيم».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أوضح أمس الأحد، أنَّ الهجوم الإرهابي على مطار أبها، أدَّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية).

Advertisements

وأضاف العقيد المالكي، أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وعادت الحركة الجوية إلى طبيعتها بمطار أبها، بعد نصف ساعة من تعرضه لهجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

وأدانت معظم دول العالم الهجوم الإرهابي، حيث أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات، حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لمطار أبها، وأعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، مؤكدة أنه يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت الإمارات أنَّ الهجوم الإرهابي يعد دليلًا جديدًا على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

