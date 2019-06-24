التعاون الخليجي: الهجوم الإرهابي على مطار أبها انتهاك للقوانين الدولية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنَّته جماعة الحوثي مساء أمس الأحد، على مطار أبها الدولي ممَّا أدَّى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة مدنيين بجروح.

وقال أمين مجلس التعاون الخليجي: إنَّ الهجوم الحوثي «جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم».

ودعا الدكتور الزياني، المجتمع الدولي، إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة، معربًا عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، مساء أمس الأحد، أنَّ الهجوم الإرهابي على مطار أبها، أدَّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية).

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وعبرت معظم دول العالم عن ادانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي، ومنها مصر واليمن والكويت والإمارات والبحرين وأفغانستان.

كما أدانت السفارة الأمريكية لدي المملكة، الهجوم الإرهابي، حيث أوضح السفير جون أبي زيد- عبر حساب السفارة الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، قائلا «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

يذكر أنَّ الحركة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار أبها الدولي، بعد نصف ساعة من تعرضه لهجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

