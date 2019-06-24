بالصور.. الخبير «كراني» يحذِّر من تخطِّي الحرارة لــ55 درجة خلال أيام

حذَّر خبير الأرصاد، حسن كراني، اليوم الاثنين، من أنَّ «الحرارة في بعض مناطق السعودية ستتخطى الـ55 درجه مئوية- تحت أشعة الشمس- خلال الأيام القليلة المقبلة...».

وحول أسباب ارتفاع الحرارة بيَّن كراني أنَّ «هناك عدة نظريات تُشير إلى ذلك، أهمها الغازات الدفيئة، وبخار الماء، وثاني أكسيد الكربون...».

كما أرجع كراني الأسباب إلى «الميثان، والأوزون»، مشددًا على أنَّ تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، تؤدِّي لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح كراني أنَّ «الحرارة ستتراوح بين 46 إلى 50 درجه في الظل»، وشرح عبر لقطات مصورة «طقس الأيام القادمة من منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع القادم».

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وبين خبير الأرصاد، حسن كراني، أنَّ المقاطع المصورة «تشرح الأجواء بدون تطويل أو خروج عن النطاق العلمي».

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وأجزاء من منطقة الرياض.

تمتدّ الحالة المناخية إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وتبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.