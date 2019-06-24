السعودية اليوم / مهرجان صيف حائل 40 يواصل فعالياته



حائل 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

يواصل مهرجان صيف حائل 40 فعالياته في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات بحائل، الذي تنظمه أمانة المنطقة وسط إقبال من الزوار.

وتشمل الفعاليات المعارض التنموية والتعليمية والترفيهية وفعاليات مسرح الطفل بالإضافة إلى فعاليات السوق الشعبي الذي يحوي مشاركات الأسر المنتجة وكذلك الاعمال الحرفيه و جناح أمانة منطقة حائل الذي يعرض فيه أعمال معالجة التشوه البصري والمبادرات التي تقدمها الأمانة بالإضافة إلى فعاليات المسرح المكشوف والذي يقام بالشراكة مع الجهات الحكومية, وكذلك فعاليات صيف جامعة حائل التي ترتكز على خمسة مسارات تتضمن "مخيم واحة الإبداع، صيفي مختلف، برامج تدريبية، مبادرة جاهز، الشهادات المهنية".

وتهدف الجامعة إلى تقديم نقلة نوعية يستفيد منها كل أفراد الأسرة لتحوي فعاليات التعلم والترفيه للأطفال، وفعاليات للنساء والرجال، إضافةً إلى برامج تدريبية متنوعة تستهدف الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل والطلبة من الجنسين من الفئات العمرية كافة.

يذكر أن مهرجان صيف حائل 40 دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات.

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12:49ت م

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