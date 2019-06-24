السعودية اليوم / مركز حجر يجهز 20 ألف م٢ لإقامة مهرجان حجر الثاني للتمور



مكة المكرمة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

تنطلق في العاشر من شهر ذي القعدة القادم، فعاليات المهرجان الثاني للتمور، الذي تنظمه جمعية البر في مركز حجر شرق محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مركز حجر وبلدية حجر، وذلك لمدة 15 يوماً.

وأفاد رئيس بلدية حجر المهندس فهمي بن سليمان الغانمي، أنه تم تجهيز الموقع على مساحة 20 ألف م٢، مشتملاً على الخدمات الأساسية ومزوداً بعدد من الكوادر للإشراف على الصحة العامة، مع تخصيص عدد من العمالة وفرق الطوارئ وفرق الكهرباء، مؤكداً أن المهرجان الذي يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية سيسهم - بإذن الله - في تحقيق نقلة نوعية لمركز حجر والقرى التابعة له، وسيعرف الزوار بالمناطق التراثية والسياحة والمنجزات والمشاريع التي أنجزتها البلدية، فضلاً عن عائده الاقتصادي ومردوده الترفيهي الذي سيعمل على تنمية وتطوير قرى وادي حجر ومجتمعاتها، إضافةً إلى جذب السياح وتنشيط السياحة.

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12:48ت م

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