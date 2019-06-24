السعودية اليوم / مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية أمنية في مدينة كراتشي الباكستانية:



إسلام آباد 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة إرهابيين بينهم قيادي في تنظيم القاعدة خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في كراتشي عرفان بهادر في مؤتمر صحفي اليوم أن الشرطة نفذت العملية بالتعاون مع أجهزة الأمن، ورصدت موقعاً للإرهابيين في منطقة "نادرن باي باس" بكراتشي، وتمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، فيما فر اثنان ، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من وحوزتهم متفجرات وأسلحة وذخيرة.

وأضاف "أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة كراتشي".

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12:48ت م

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