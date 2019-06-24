السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة المكلف



جيزان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير جوازات المنطقة السابق اللواء محمد بن عبدالله البطاح والمدير المكلف العميد خالد بن سعيد الغامدي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير جوازات جازان السابق منوهاً بما قدمه من خدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها خلال فترة عمله, مقدماً التهنئة لمدير جوازات منطقة جازان المكلف بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لجوازات المنطقة, راجياً له ولزملائه منسوبي الجوازات العون والسداد لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن في ظل التوجيهات السديدة لولاة الأمر - أيدهم الله -.

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12:47ت م

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