السعودية اليوم / صندوق الأمير سلطان لتمكين المرأة ينظم ملتقى "كيف تبني مشروعك المتنقل" بعرعر



عرعر 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

نظم صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتمكين المرأة أمس, لقاءً تعريفياً بعنوان "كيف تبني مشروعك المتنقل" في منطقة الحدود الشمالية، ضمن مبادرة جادة العربات المتنقلة قدمه كل من الرئيس التنفيذي للصندوق حسن الجاسر، وأمين المنطقة المهندس شمام الشمري، ونائب التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز هناء الزهير، وممثل بنك التنمية الاجتماعية صالح الدعيلج، وذلك على مسرح الأمانة بعرعر.

وناقش الملتقى الذي يشارك فيه عدد من المتخصصين ورواد الأعمال عدة محاور منها آلية الدعم والتراخيص وكيفية بناء المشروع المتنقل.

وأكد الجاسر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حريص على استثمار أفكار الشباب والفتيات بما يعود عليهم بالفائدة، دعياً الجميع للعمل الجاد في انتعاش اقتصاد الفرد وخاصة اصحاب المشروعات الصغيرة، كما استعرضت هناء الزهير عدد من المشروعات المماثلة في بعض المناطق التي نجحت بشكل واضح، فيما تحدث الأمين عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة لصاحب المشروع.

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12:43ت م

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