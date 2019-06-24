السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية بالمنطقة



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بمناسبة تعيينه في منصبه.

وتمنى سموه، التوفيق والنجاح له فيما كلف به، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية.

من جانبه عبّر الدكتور التويجري عن بالغ شكره وتقديره لسموه، على دعمه وتوجيهه ومتابعته المباشرة.

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12:38ت م

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