السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة



جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

وصل معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم .

وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف, وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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11:52ت م

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