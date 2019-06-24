شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتتح مكتب "إعمار اليمن" في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مكتبه في محافظة الجوف، مع تعيين علي الدوسري مديرا، والبدء ميدانيا برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة.

وأكد السفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، ما يُسهم في زيادة الأثر الإيجابي على المجتمع اليمني.

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وأوضح أن المشاريع التي ينجزها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، تراعي أفضل المعايير المطبقة في السعودية، من خلال التعاقد مع شركات استشارية متخصّصة ضمن مجال الإنشاءات وتوريد المعدات والآليات، التي يقدّمها البرنامج دعماً للأشقاء اليمنيين.

من جانبه، قال علي الدوسري، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة الجوف، إن الزيارات الميدانية التي أجراها المكتب في المحافظة شمِلت مديريات الحزم، ومديرية خب والشعف والمراكز التابعة لها، فضلا عن قرى اليتمة، والعشة، والمرازيق.

وأشار الدوسري إلى رصد الاحتياجات والمتطلبات الاجتماعية والتنموية، بغية وضع الدراسات المناسبة لتنفيذ المشاريع في محافظة الجوف.