مدرب تونس يعتمد سلاح بن محمد لوقف انطلاقات نجم الأهلي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت "العين الرياضية" من مصادر مقرّبة من بعثة منتخب تونس الموجودة بمحافظة السويس المصرية أن النيّة تتجه لدى الفرنسي ألان جيريس، المدير الفني لـ"نسور قرطاج"، للدفع بأيمن بن محمد، نجم الترجي التونسي، في مركز الظهير عوضا عن أسامة الحدادي، الوافد الجديد على الاتفاق السعودي، خلال المواجهة أمام أنجولا في كأس الأمم الأفريقية.

وستقام هذه المباراة مساء الإثنين على "ملعب السويس" ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة من قبل جيريس بسبب رغبته في إيقاف انطلاقات الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الأهلي المصري.

ويملك بن محمد أسبقية معنوية على المهاجم الأنجولي، حيث سبق أن تفوّق عليه في معظم الحوارات الثنائيّة التي جمعتهما خلال المواجهة التي دارت بين الترجي التونسي في أول أغسطس/آب، لحساب نصف نهائي النسخة قبل الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

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وفرض الظهير الأيسر المولود من أب تونسي وأم أيرلندية نفسه واحدا من أبرز نجوم النسخة الأخيرة من الدوري التونسي، وهو ما جعله يدخل حسابات منتخب تونس.

يذكر أن بن محمد مرشح للانتقال لأحد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الحالية، بحكم انتهاء العقد الذي يربطه بنادي العاصمة التونسية.

ويملك بن محمد في رصيده 5 مباريات بقميص منتخب تونس لم يسجّل خلالها أي هدف، مكتفيا بإهدائه تمريرتين حاسمتين.