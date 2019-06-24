- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الذهب قرب أعلى مستوى في 6 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الذهب قرب أعلى مستوى في 6 أعوام
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على اتجاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1403.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وسجل الذهب 1410.78 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.
وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1407.10 دولار للأوقية.
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه لا يسعى لحرب مع إيران، ولكن التوترات تظل شديدة بين الخصمين اللدودين، ومن المقرر أن تعلن واشنطن عقوبات إضافية على إيران اليوم.
وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.9 بالمئة إلي 812.63 دولار.وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1516.70 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب قرب أعلى مستوى في 6 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.