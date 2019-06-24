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بومبيو يصل المملكة في زيارة رسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إلى السعودية لبحث التطورات الحاصلة في المنطقة، لاسيما التصعيد الأخير ضد إيران.
ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.
وكان بومبيو أكد في وقت سابق، أنه سيتحدث مع قادة منطقة الخليج العربي، فضلاً عن مسؤولين في آسيا وأوروبا، استعدادا لبناء تحالف دولي ضد إيران.
وتوجه مايك بومبيو من واشنطن إلى السعودية، الأحد، لعقد مجموعة من الاجتماعات رتبت على عجل بهدف الضغط على ما أسماها أكبر دولة داعية للإرهاب في العالم.
وتأتي مهمة بومبيو في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران، لا سيما بعد إسقاط طائرة الدرون الأميركية الأسبوع الماضي.
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