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2019-06-24 الأهلي إسناد يعلن وظائف تقنية وإدارية لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس، للعمل في الشركة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (إداري دعم التطبيقات، ومُمثلة مركز الإتصال)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- إداري دعم التطبيقات (Application Admin Support) (الرياض، وجدة) (للرجال):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. Advertisements 2- مُمثلة مركز الإتصال (للنساء – العدد 20 وظيفة) (الرياض):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة.

– إجادة اللغة الإنجليزية. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/06/24م. طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).









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