البرلمان العربي: استهداف الحوثي لمطار أبها جرائم حرب ضد الإنسانية

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية أمس، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال الدكتور السلمي في بيان له اليوم إن “تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو الجاري”.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد الدكتور السلمي التأكيد على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.