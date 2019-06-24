مجلس التعاون: استهداف مطار ابها جريمة إرهابية جبانة وانتهاك للقوانين والمواثيق

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي مساء أمس، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة مدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في اطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.