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2019-06-24 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية كرواتيا متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.









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