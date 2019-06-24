آل الشيخ: المعلم والمعلمة الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

ألتقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في منطقة عسير على مسرح إدارة التعليم بأبها، وذلك خلال زيارته للمنطقة أمس.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته باللقاء، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.

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واطّلع وزير التعليم خلال زيارته على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب، كما زار مركز التطوير المهني للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز.

كما اطلع على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقاً، وكذلك الاطلاع على أعمال التهيئة للعام القادم ومشاريع المدرسة المستقبلية، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة.