السفير الأمريكي: ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان على مطار ابها الدولي

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار ابها.

وقال جون أبي زيد، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار ابها الدولي.

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وأضاف “ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.