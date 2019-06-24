طلب زيارة عائلية للسعودية 1440 برقم الطلب عبر منصة خدمات التأشيرات الالكترونية للأفراد...

نرفق طريقة تقديم طلب زيارة عائلية للسعودية برقم الطلب بالخطوات من خلال رابط منصة خدمات التأشيرات الالكترونية للأفراد، والتابعة لوزارة الخارجية السعودية، حيث يبحث الكثير من الأفراد عن كيفية تقديم طلبات الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة أو طريقة تعديل طلب زيارة عائلية، وما هي الشروط المطلوبة للتقديم والطريقة الصحيحة للحصول على موافقة الطلب إلكترونياً عبر موقع وزارة الخارجية، وهو ما نستعرض شرحه تفصيلياً للتسهيل على المقيم.

طلب زيارة عائلية للسعودية 1440

في البداية سجل دخول منصة خدمات التأشيرات الالكترونية، واختر مقيم ومنه طلب زيارة عائلية برقم الطلب، ستظهر صفحة بيانات يتطلب ملئها بدقة خاصة بجواز السفر، والحرص على توفير سكن وتأمين طبي مناسب، وأن يغادر المطلوب الزيارة له في وقته المحدد، وأن الهدف من الزيارة عائلي لا غير، ثم اضغط موافق بعد قراءتك للشروط لتنتقل للصفحة التي تليها.

اكتب البيانات الشخصية على الصفحة التي ستظهر لك وفي الصفحة التالية بيانات خاصة بالزائر، ثم إطبع طلب زيارة عائلية للسعودية، وبادر بختمه وتصديقه من جهة عملك أو من خلال الغرفة التجارية.

يتابع الطلب بواسطة رقمه بعد سداد الرسوم المقررة في الغرفة التجارية، وتصديقه وتوثيقه ثم التعامل معه بصورة إلكترونية من مقدمه أو من الجهة المعنية.

الاستعلام عن طلب زيارة برقم الطلب إلكترونياً

عبر تسجيل دخول موقع منصة خدمات التأشيرات الالكترونية للأفراد المقيمين، أكتب بيانات مقدم الطلب بعد الدخول للاستعلام وتشمل كتابة البيانات التالية:

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رقم طلب زيارة عائلية للسعودية ورقم الإقامة.

السجل المدني ورقم البطاقة والرقم الموجود بالصورة أمامك للتحقق.

إضغط استعلام إذا ظهرت لك البيانات التي أدخلتها دليل على قبول طلب الزيارة العائلية برقم الطلب والإقامة للمقيم، وإن لم تظهر دل على الرفض أو إنك لم تسدد الرسوم، فإذا تعرضت لأي مشكلة راجع الغرفة التجارية في مقرها.

استعلام عن طلب الزيارة

مع العلم إنه يجب الانتظار مدة 3 أيام من تاريخ تقديمك لطلب الزيارة، حتى تتمكن من الاستعلام برقم الطلب عنه، وفي حال تغيير أي بيان من الذي قدمته بخصوص المهنة أو الإقامة يجب الذهاب للخارجية السعودية ومعك صورة طلب زيارة عائلية للسعودية مقيم، وأصل وصورة إقامتك، وفي حال قبول الطلب تنتظر 25 يوم للتنفيذ كحد أقصى وممكن أن تزيد الفترة في موسم الحج.

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