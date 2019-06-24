شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس البرلمان العربي» يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس (الأحد) 23 يونيو، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

Advertisements

وقال رئيس البرلمان العربي إن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين، والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية، وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في جلسته المنعقدة في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2019م.

وأكد الدكتور السلمي على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

جدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.