القيادة تهنئ رئيس موزمبيق بذكرى الاستقلال

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جدة - خالد شويل - واس (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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