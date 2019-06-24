شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة كرواتيا بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.