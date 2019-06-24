شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي مساء أمس (الأحد)، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي مساء أمس (الأحد)، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية ، مما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة مدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم. ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في اطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان، والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.



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