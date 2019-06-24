محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة كوليندا غرابارـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنئ رئيسة كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة كوليندا غرابارـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا. Advertisements وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. 24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 10:14 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة كوليندا غرابارـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ رئيسة كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها ،

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